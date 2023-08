Tego lata byliśmy świadkami przynajmniej trzech gigantycznych transferów. Zaledwie jeden z nich był gotówkowy, dwa pozostałe to przenosiny wolnych zawodników do bogatych klubów. Pierwszym darmowym ruchem była oczywiście zmiana klubu przez Karima Benzemę. Francuz przeszedł z Realu Madryt do Al-Ittihad. Europę zdecydował się także opuścić Leo Messi.