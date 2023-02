Spotkanie na szczycie! Messi blisko sensacyjnego powrotu?

Lionel Messi póki co związany jest kontraktem z Paris Saint-Germain, lecz wygasa on już latem tego roku. Przyszłość Argentyńczyka póki co pozostaje zagadką. Pojawiają się jednak tropy sugerujące, że szykować może się jego powrót do FC Barcelona. Hiszpańskie media poinformowały, że doszło już nawet do spotkania przedstawicieli gracza z włodarzami "Dumy Katalonii".