"Smutny koniec" Cristiano Ronaldo. Gwiazdy nie zostawiają suchej nitki

Gwiazdor formalnie od 22 listopada pozostawał wolnym zawodnikiem po tym, jak rozwiązana została umowa, wiążąca go z Manchesterem United . W roli bezrobotnego pojechał na mistrzostwa świata do Kataru, gdzie Portugalia pożegnała się ze zmaganiami w ćwierćfinale, ulegając 0:1 "Lwom Atlasu" z Maroka .

Cristiano Ronaldo zagra w Al-Nassr. "W pewnym sensie to dla niego smutny koniec"

- To coś więcej niż historia. To transfer, który nie tylko zainspiruje nasz klub do osiągania jeszcze większych sukcesów, lecz także natchnie naszą ligę, nasz kraj, chłopców i dziewczynki to prezentowania najlepszej wersji samego siebie. Cristiano, witamy w twoim nowym domu - napisali przedstawiciele Al-Nassr, ogłaszając transfer.