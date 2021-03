Jak poinformował znany, włoski dziennikarz - Fabrizio Romano, władze Juventusu FC przygotowują się do gruntownej przebudowy ekipy. Jedną z jej kluczowych postaci ma nadal być Wojciech Szczęsny.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Kontrowersje z meczu Juventus - Porto. Wideo INTERIA.TV

"Stara Dama" pożegnała się z rozgrywkami Ligi Mistrzów już w 1/8 finału, przegrywając w dwumeczu z FC Porto. Jakby tego było mało, skomplikowana jest też sytuacja drużyny na krajowym podwórku: w tabeli Serie A ma aż 10 punktów straty do liderującego Interu, przez co obrona mistrzostwa wydaje się być już niemal niemożliwa.

Romano: Juventus czeka rewolucja

Reklama

Władze klubu mają świadomość, że potrzebuje on wstrząsu i gruntownych zmian. Według Fabrizio Romano Juventus przejdzie gruntowną przebudowę. Ze "starej" ekipy pozostać w nim mają przede wszystkim McKennie, Chiesa, de Ligt i Szczęsny. Trenerem ma także pozostać Andrea Pirlo.

Co ciekawe, pod znakiem zapytania jest przyszłość w Turynie Cristiano Ronaldo. Portugalczyk pochwalić może się kosmicznym wręcz kontraktem, lecz nie daje drużynie na tyle dużo, by jego zatrzymanie było rentowne. Umowa piłkarza z klubem wygasa w 2022 i póki co nie wiadomo, czy włoska strona będzie walczyć o jego przedłużenie.



TC