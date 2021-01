Dyrektor sportowy SSC Napoli, Cristiano Giuntoli poinformował, że Arkadiusz Milik prowadzi rozmowy na temat transferu z kilkoma różnymi klubami. Jego obecny pracodawca w żaden sposób się w nie jednak nie angażuje. - Mam nadzieję, że uda im się wypracować jakieś rozwiązanie - mówił, cytowany przez telewizję "Sky Sports".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Prawda Futbolu". Artur Wichniarek o sytuacji Piątka: Nie powinien przychodzić do Herthy. Wideo INTERIA.TV

Polski napastnik od dłuższego czasu pozostaje w Neapolu na bocznym torze. Nie został zgłoszony do rozgrywek Serie A i Ligi Europy, a klub liczy, że uda się go sprzedać w zimowym okienku, które będzie ostatnią szansą na to, by zarobić na jego transferze. Obecna umowa zawodnika z Napoli wygasa bowiem w czerwcu.

Reklama

W kręgu zainteresowanych sprowadzeniem Milika drużyn wymieniało się europejskie potęgi, na czele z Atletico Madryt, które widzieć ma w nim następcę Douglasa Costy. Nasz rodak ma być dla klubu głównym celem transferowym. Giuntoli przed mikrofonem "Sky Sports" potwierdził, że Polak i jego otoczenie prowadzi rozmowy z kilkoma klubami.





Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!