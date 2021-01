Doskonale zorientowany w realiach transferowych Gianluca Di Marzio poinformował o szczegółach przenosin Arkadiusza Milika do Olympique Marsylia. Według jego informacji, SSC Napoli zaakceptowało dwie propozycje francuskiego klubu.

Milik, który w Neapolu nie może marzyć o grze, musi zmienić klub, by móc pojechać na mistrzostwa Europy. Wiele wskazuje na to, że zimowy transfer jest już tylko o krok. Według medialnych doniesień wyścig po snajpera wygrał Olympique Marsylia.

Jak informuje Gianluca Di Marzio, klub z Neapolu zaakceptował dwie oferty Francuzów. Pierwsza zakłada wykup napastnika za 8 milionów i możliwe dodatkowe 5 milionów w postaci bonusów. Druga - 9 milionów, 4 miliony bonusów. Dodatkowo, włoskiej drużynie przysługiwałoby od 20 do 25% kwoty kolejnego transferu.



To mniej, niż pierwotnie za Milika oczekiwało Napoli, ale z drugiej strony - klub w zimowym okienku ma ostatnią szansę na to, by cokolwiek na sprzedaży Polaka zyskać. Wraz z końcem sezonu wygasa bowiem jego kontrakt.



