Sensacyjny zwrot akcji ws. CR7! "W oczekiwaniu na odejście Lewandowskiego"

37-letni gwiazdor ma kontrakt z Manchesterem United ważny jeszcze przez jeden sezon, lecz niemal na pewno nie zostanie on wypełniony. Portugalczyk nie jest zadowolony z postawy drużyny, odstrasza go też wizja braku gry w Lidze Mistrzów, do której "Czerwone Diabły" się nie zakwalifikowały. W gronie zespołów, do których mógłby trafić wymieniano m.in. Sporting Lizbona, Paris Saint-Germain czy Bayern Monachium.

Reklama

Cristiano Ronaldo najbliżej Bayernu Monachium?!

Włodarze niemieckiego zespołu za pośrednictwem mediów krytycznie odnieśli się do wizji gry Ronaldo w ich klubie podkreślając, że "nie pasuje on do prezentowanej przez nich filozofii". Specjaliści od transferowego rynku są jednak zgodni - w tej materii nic nie jest jeszcze przesądzone. Agent piłkarza, Jorge Mendes ma naciskać na szefostwo Bayernu, a dodatkowo zwolennikiem sprowadzenia gracza jest ponoć Julian Nagelsmann.

Według informacji "ESPN", kolportowanych między innymi przez hiszpańskie media, aktualnie CR7 najbliżej jest właśnie przenosin do Bayernu. "Wydaje się najbardziej prawdopodobną opcją. Wszystko naturalnie w oczekiwaniu na odejście Roberta Lewandowskiego do Barcelony, które zwolni przestrzeń dla Cristiano" - czytamy.

W grze o asa ma być również Atletico Madryt, choć w tym klubie priorytetem aktualnie jest zakup obrońcy, a dodatkowo w zespole aktualnie jest aż pięciu napastników.