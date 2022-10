Sensacyjny powrót Lionela Messiego blisko! Padła konkretna data

35-letni zawodnik opuścił Barcelonę latem 2021 roku i przeniósł się do Paris Saint-Germain. Jak niedawno ujawniono, zdecydował się na zmianę otoczenia, gdyż władze klubu z Katalonii nie zgodziły się na spełnienie niektórych z jego żądań, przede wszystkim - ustalenia sumy odstępnego na czysto symbolicznym poziomie 10 tysięcy euro.

Sensacyjny powrót Messiego przesądzony?

We Francji Messi zdaje się jednak nie czuć zbyt dobrze. Doszło do tego, że pojawiły się pogłoski o jego możliwym powrocie do "Dumy Katalonii" - tym bardziej, że już latem mógłby dołączyć do drużyny za darmo, gdyż jego kontrakt z PSG wygasa.

To, co początkowo wydawało się nonsensem zaczyna nabierać realnych kształtów. Jak przekazała dziennikarka z Argentyny, Veronika Brunati, związana z "Telemundo Deportes", według jej wiedzy wielki powrót gwiazdora jest w zasadzie przesądzony. "1 lipca 2023 roku zostanie piłkarzem Barcelony" - napisała.

Dodatkowo spekulacje podsycać może mocno zagadkowa wypowiedź Xaviego na temat całej sprawy. Zapytany o możliwy powrót Messiego, szkoleniowiec starał się uciąć temat. Zrobił to jednak w sposób, który tylko podkręcił atmosferę.

- Bardzo kochamy Leo, ale nie robimy mu przysługi, mówiąc o tym. Dajmy mu cieszyć się Paryżem - stwierdził.

W obecnym sezonie Messi zaliczył dotąd w barwach PSG 12 występów. Strzelił w nich 7 goli i zaliczył 8 asyst.