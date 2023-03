Zaskakujący transfer Cristiano Ronaldo do Al-Nassr po tym, jak w burzliwej atmosferze pożegnał się on z Manchesterem United , sprawił, że oczy piłkarskiego świata coraz częściej zaczęły się zwracać ku lidze saudyjskiej, w której obecnie występuje Portugalczyk.

38-latek do tej pory wystąpił w barwach nowego zespołu dziesięć razy, zdobywając dziewięć bramek i notując dwie asysty, z automatu stając się również kapitanem. Okazuje się, że transfer Ronaldo, może wyznaczyć swego rodzaju nowy trend, bowiem jakiś czas temu media spekulowały o planach zatrudnienia kolejnych gwiazd europejskiej piłki przez saudyjski klub .

Transferowa ofensywa Al-Hilal. Media: Wielkie pieniądze dla Sergio Ramosa

Wszystko wskazuje na to, że biernymi obserwatorami nie zamierzają być także ligowi rywale Al-Nassr . Jak donosi francuski dziennik "L'Equipe" włodarze Al-Hilal zagięli bowiem parol na jednego z najlepszych i najbardziej utytułowanych obrońców ostatnich lat - Sergio Ramosa .

Zdaniem francuskiego dziennika, klub z Rijadu jest w stanie zaoferować 37-latkowi dwuletni kontrakt z astronomiczną pensją w wysokości 30 milionów euro rocznie, która ma stanowić aż czterokrotną podwyżkę wynagrodzenia w stosunku do tego, na jakie może obecnie liczyć w Paris Saint-Germain , uchodzące w Europie za rekordzistów pod tym względem.

Umowa Hiszpana z PSG wygasa wraz z końcem czerwca bieżącego roku i wciąż nie pojawiły się przełomowe informacje na temat jej przedłużenia. Sprawia to, że jest on łakomym kąskiem dla klubów, które będą mogły sprowadzić go za darmo w przypadku ewentualnego braku porozumienia.