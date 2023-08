Zainteresowanie tym bramkarzem było od dawna, odkąd przybył do Danii jako 19-latek. Od tamtej pory radzi sobie dobrze. Grał w Lidze Konferencji i Lidze Mistrzów. To mówi trochę o tym, jakim jest bramkarzem. Oczywiście jest zainteresowanie jego osobą i sytuacją, ale to dotyczy wielu naszych zawodników. Nie będę wchodził w żadne konkretne oferty ani kwoty

~ Dyrektor sportowy Kopenhagi Peter Christiansen o Kamilu Grabarze