Ronaldo skreślony przez dwóch gigantów! Słynny dziennikarz donosi

"Czerwone Diabły" zaliczają aktualnie koszmarne otwarcie sezonu Premier League. W pierwszej kolejce przegrały z Brighton 1:2, w drugiej zaś uległy Brentford aż... 0:4. To zapewne tylko potęguje chęć Ronaldo do odejścia z klubu. Gwiazdor od dłuższego czasu sygnalizuje, że chce występować w drużynie, która da mu możliwość gry w Lidze Mistrzów. United do tych rozgrywek się nie zakwalifikowali - poprzednie rozgrywki zakończyli na dopiero szóstej pozycji.

Dwa wielkie kluby odrzuciły ofertę zatrudnienia Ronaldo

Możliwe odejście CR7 z klubu rozgrzewa media od dłuższego czasu. Jego nazwisko pojawiało się już w kontekście przenosin między innymi do Bayernu Monachium, Sportingu Lizbona czy Borussii Dortmund. Jak przekazał Tancredi Palmeri, piłkarz został zaoferowany dwóm gigantom z Serie A: Interowi i AC Milan. Drużyny z północy kraju zgodnie jednak podziękowały.

Zegar więc tyka, a Ronaldo wciąż nie może znaleźć nowej przystani. Wszystko wskazuje na to, że tym, co odstrasza kolejne kluby jest oczekiwana, bardzo wysoka gaża dla 37-latka. Obecnie w Manchesterze United zarabia on około 25 milionów funtów (prawie 30 milionów euro) rocznie.