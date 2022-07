Ronaldo niechciany nawet w klubie, który go "wychował"! Stanowczy sprzeciw

Oprac.: Michał Ruszel Transfery piłkarskie

Według dziennikarzy "The Athletic" nie dojdzie do powrotu Cristiano Ronaldo do Sportingu Lizbona. Wcześniej informowano, że pracę nad transferem Portugalczyka do macierzystego klubu są w toku. Stanowczy sprzeciw miał wyrazić trener drużyny Ruben Amorim.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo / JOSEP LAGO / AFP / AFP