Reprezentant Polski zmienił klub! Zapłacili za niego 5 mln euro

Karol Świderski otwiera nowy rozdział w swojej piłkarskiej karierze. Napastnik kolejne lata spędzi w MLS. Mariusz Piekarski potwierdził, że 24-latek przenosi się z PAOK-u Saloniki do Charlotte FC.

- Warunki indywidualnego kontraktu Karola z Charlotte, przede wszystkim finansowe, były już przeze mnie wynegocjowane. Czekaliśmy tylko na porozumienie między klubami - przekazał w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".



Jak się okazuje, włodarze obu klubów już dobili targu. Grecy otrzymają za reprezentanta Polski 5 mln euro. 10 procent tej kwoty trafi do Jagiellonii Białystok, której barwy Świderski reprezentował w latach 2014-2019.





Świderski łącznie w PAOK-u zagrał w 134 spotkaniach. Zdobył w nich 35 bramek i zanotował 14 asyst. Z klubem sięgnął po mistrzostwo Grecji, dwa razy zdobył też krajowy puchar.



Charlotte FC to klub, który powstał w 2019 roku, a w rozgrywkach MLS ma występować od 2022 roku. W składzie drużyny jest jeszcze jeden Polak. To Jan Sobociński.