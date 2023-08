Reprezentant Polski trafi do Włoch. Będzie grał pod wodzą Paulo Sousy

W ostatniej dekadzie reprezentanci Polski we Włoszech zasłużyli na naprawdę bardzo dobre opinie. Przez swoje występy na Półwyspie Apenińskim nasi kadrowicze zebrali wiele pozytywnych recenzji ze strony tamtejszych ekspertów. Okazuje się, że Polska kolonia we Włoszech znów się powiększy. Zdaniem Gianluci di Marzio nowym piłkarzem US Salernitana ma zostać Mateusz Łęgowski z Pogoni Szczecin.