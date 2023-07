Reprezentant Polski szaleje w nowym klubie. Co za występ w sparingu!

Dawid Kownacki tego lata zdecydował się na przenosiny do niemieckiej Bundesligi. Polak po bardzo dobrym sezonie na zapleczu najwyższych niemieckich rozgrywek nie przedłużył umowy z Fortuną Dusseldorf i za darmo przeszedł do Werderu Brema. Napastnik już od początku swoich występów w nowych barwach zachwyca, choć na razie to jedynie mecz towarzyski. W sparingu Kownacki strzelił gola i asystował, a jego zespół wygrał 3:1.