Michał Karbownik ma sobą udany sezon na wypożyczeniu w niemieckiej Fortunie Dusseldorf. Mimo tego bardzo niewiele wskazuje na to, aby Polak miał pozostać w angielskim Brighton and Hove Albion. Według Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl należy spodziewać się, że Karbownik odejdzie z Premier League. Zdaniem dziennikarza Polak trafi najprawdopodobniej do jednej z uznanych niemieckich marek.