Karol Świderski w styczniu 2022 roku totalnie niespodziewanie zdecydował się zamienić Grecję i tamtejszy PAOK Saloniki na amerykańskie Charlotte . Wówczas ta decyzja mogła wydawać się dla wielu kibiców nieco dziwna, szczególnie z perspektywy reprezentacji, w której Świderski zaczynał odgrywać coraz ważniejszą rolę . Lot z USA do Polski to przecież bardzo długa i wyczerpująca podróż.

Mimo tego po półtora sezonu, które Świderski spędził w USA, śmiało można stwierdzić, że Polak za oceanem się sprawdził i już zapracował na przenosiny do europejskiego klubu. Jeszcze kilka miesięcy temu pojawiała się plotka o ewentualnym transferze Świderskiego do Serie A. Usługami naszego napastnika miałoby być wówczas zainteresowanie włoskie Lazio. Do tego ruchu jednak nie doszło, przynajmniej na razie.