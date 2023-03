Real musi obejść się smakiem. Media donoszą, że gwiazdor przedłuży kontrakt

Chwicza Kwaracchelia przebojem wdarł się do Serie A, zachwycając w obecnej kampanii w barwach Napoli . Gruzin trafił do klubu spod Wezuwiusza latem ubiegłego roku z Dinamo Batumi za około 11.5 miliona euro . Od tego czasu w zespole Luciano Spallettiego wystąpił już w trzydziestu spotkaniach, zdobywając czternaście bramek i notując szesnaście asyst.

Kwaracchelia zdecydował. Ma przedłużyć kontrakt z Napoli

W ostatnich tygodniach w temacie ewentualnej przyszłości Gruzina, ziarno niepewności zasiał jego agent, który podkreślił, że wielkim marzeniem jego klienta jest to, by któregoś dnia trafić do Realu Madryt .

Wszystko wskazuje na to, że nalegania włodarzy Neapolu przyniosły oczekiwany skutek, bowiem jak donosi włoski dziennik "Repubblica", Kwaracchelia jest coraz bliżej porozumienia z klubem w kwestii nowego kontraktu. Wiąże się z tym - co oczywiste - olbrzymia podwyższa. W ramach nowej umowy, - która ma obowiązywać do 2028 roku - 22-latek ma bowiem otrzymywać 2.4 miliona euro rocznie, co stanowi niemal dwukrotność jego obecnej pensji.