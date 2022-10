Real Madryt skreśla gwiazdora! Sensacyjne informacje mediów

22-letni, czarujący swoją strzelecką skutecznością w barwach Manchesteru City Erling Haaland (ma już na koncie 20 trafień w 14 meczach) jest związany z "The Citizens" umową, wygasającą latem 2027 roku. Według medialnych przecieków, zawierać ma ona jednak tajną klauzulę, która umożliwia mu odejście do Realu Madryt latem 2024 roku. Dziennikarze z Wysp informowali z kolei, że klub z Manchesteru już pracuje nad podwyżką dla Norwega, która miałaby go zniechęcić do jakiegokolwiek transferu.

W ostatnim czasie głośno było jednak również o sprawie Kyliana Mbappe. Francuz, skonfliktowany z włodarzami Paris Saint-Germain może odejść już tej zimy, a pogłoski na temat jego przenosin do Madrytu znane są chociażby z końcówki poprzedniego sezonu. Wtedy transfer spalił na panewce, lecz teraz okoliczności sprawiły, że - przynajmniej w teorii - jego prawdopodobieństwo znacząco wzrosło.

Nowe fakty na temat transferowych planów "Królewskich" przekazali dziennikarze "AS". Według ich wiedzy, włodarze klubu mają jeden, jasno sprecyzowany cel, a tym samym przekreślają możliwość sprowadzenia drugiego gwiazdora.

Tym, na którego sprowadzeniu chcą się skupić jest Erling Haaland. Według informacji gazety sprawa Kyliana Mbappe jest definitywnie "skreślona".