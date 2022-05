Real Madryt kusi kolejną gwiazdę Bayernu! Już nie tylko "Lewy"

26-latek jest związany z mistrzami Niemiec kontraktem ważnym do czerwca 2023 roku - tak samo, jak Lewandowski. W ostatnim czasie pojawiały się informacje o odrzuceniu przez niego propozycji przedłużenia umowy. Graczowi nie odpowiadały zaproponowane warunki, przede wszystkim pensja. Ta miała wynosić około 15 milionów euro za rok gry.

Real Madryt chce pozyskać kolejnego gracza Bayernu

Jak informuje telewizja "Sport1" sytuację chce wykorzystać Real Madryt, który myśli o sprowadzeniu Gnabry'ego do siebie. Co ciekawe, w ostatnich dniach pojawiały się też plotki o zainteresowaniu "Królewskich" Robertem Lewandowskim. Gdyby zespołowi udało się sprowadzić choćby jednego z tych graczy - byłoby to dla Bawarczyków potężne osłabienie. Transfer obu stałby się poważnym ciosem i luką - przynajmniej w najbliższym sezonie - niemal nie do załatania.

Wydaje się jednak, że transfer obu piłkarzy byłby dla Realu zdecydowanie zbyt kosztowny. Bayern odrzucił niedawno ofertę FC Barcelona za "Lewego", której kwota przekraczała 30 milionów euro. Oznacza to, że za samego Polaka musiałby zapłacić zdecydowanie więcej. O wiele młodszy od niego Gnabry będzie z pewnością jeszcze droższy - serwis "Transfermarkt" wycenia go na 70 milionów euro i wydaje się, że jest to realna kwota.