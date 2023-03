35-letni Benzema ostatniego gola na boiskach La Liga strzelił 15 lutego, w meczu przeciwko Elche (4:0). Od tamtej pory pojawiał się na murawie trzykrotnie, opuścił dwa spotkania. Jego aktualna forma pozostawia wiele do życzenia i choć sumaryczne liczby z tego sezonu nieco zaciemniają obraz (19 goli i 5 asyst), włodarze Realu zaczynają zdawać sobie sprawę, że potrzebny im następca.

Kto następcą Karima Benzemy?

Według informacji, przekazanych przez hiszpański "AS", włodarze mają intensywnie poszukiwać nowego napastnika. Jedną z kandydatur jest związany aktualnie z Juventusem FC Dusan Vlahović. To dla "Królewskich" dość atrakcyjny cel - "Stara Dama" boryka się z finansowymi problemami, przez co cena może być bardzo atrakcyjna.