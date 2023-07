Raków sprzedał jednego z liderów. Duży zastrzyk gotówki dla mistrza Polski

Raków Czętochowa szykuje się do największego wyzwania w swojej historii. Mistrzowie Polski zawalczą bowiem o awans do Ligi Mistrzów w sezonie 2023/2024. W kadrze mistrzów Polski nie znajdzie się jednak Vladislavs Gutkovskis, który przez kilka lat był jednym z filarów zespołu. Łotysz został bowiem sprzedany do koreańskiego Daejeon Hana Citizen. Klub z Częstochowy na 28-latku zarobił niemal milion euro.