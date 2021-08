Raków Częstochowa. Miguel Luis dołącza do zespołu

Piłkarz ma za sobą występy w juniorskich i młodzieżowych reprezentacjach Portugalii, z którymi wywalczył mistrzostwo Europy do lat 17 i do lat 19.

Luis jest pomocnikiem i ostatnio, od 2020 roku, grał w Vitorii Guimaraes, a z Rakowem związał się czteroletnim kontraktem, z możliwością przedłużenia umowy o kolejny rok.

To czwarty Portugalczyk, który przyszedł do drużyny wicemistrzów Polski latem tego roku. Wcześniej do Rakowa trafili Alexandre Guedes, Fabio Sturgeon i Pedro Vieira. Dwaj pierwsi zdążyli nawet zagrać w eliminacjach Ligi Konferencji, a Guedes zadebiutował już w ekstraklasie.

