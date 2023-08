Tak się stanie w tym roku. Pozostaje zaledwie jedna kwestia do rozwiązania. Raków wciąż ma szansę, aby zadebiutować w rozgrywkach Ligi Mistrzów . Aby tak się stało, musi pokonać w dwumeczu duńską Kopenhagę. Polski zespół z pewnością miałby łatwiej dokonać tej sztuki, gdyby w swoich szeregach miał naprawdę klasowego napastnika. Niestety trudno użyć takiego sformułowania o Fabianie Piaseckim czy nawet Łukaszu Zwolińskim .

Raków ściągnie młodą gwiazdę?

Według Tomasza Włodarczyka z portalu "Meczyki.pl" mistrzowie Polski mają ne celowniku jeszcze inne nazwisko. Tym razem chodzi o utalentowanego 19-letniego Chorwata Ante Crnaca . Napastnik występuje obecnie w Slavenie Belupo, gdzie zbiera bardzo dobre recenzje. Zdaniem dziennikarza trwają zaawansowane rozmowy, a kwota wykupu miałaby wynieść około miliona euro . To oznaczałoby drugi najwyższy transfer w historii klubu.

Crnac w Slavenie występuje od stycznia 2022 roku. Wówczas przeniósł się tam z Dynama Zagrzeb, którego jest wychowankiem, a to już jest dobry wpis do CV. 19-latek w barwach Slavena rozegrał dotychczas 56 spotkań. Strzelił 11 goli oraz dwukrotnie asystował. Co ważne, jest uważany za zawodnika uniwersalnego, który może zagrać zarówno na obu skrzydłach, jak i środku ataku.