Wielki transfer Gikiewicza?

Jest to o tyle zaskakujące, że niespełna dzień wcześniej w mediach pojawiła się informacja o potencjalnym zakazie transferowym dla Al-Nassr, który miałby zostać nałożony na zespół z Rijadu. Na jego mocy Al-Nassr nie mogłoby tego lata rejestrować nowych piłkarzy. Trudno więc powiedzieć, jak miałoby dojść do ewentualnego transferu Gikiewicza akurat do tego klubu. Według Plettenberga jest jeszcze druga opcja z tamtych rejonów świata. Polakiem interesuje się także Al-Hilal, do którego latem trafili już Kalidou Koulibaly, Ruben Neves czy Sergej Milinković-Savić.