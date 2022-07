Radosław Majecki odchodzi z AS Monaco. We francuskim klubie go nie skreślają!

Oprac.: Michał Ruszel Transfery piłkarskie

Polski bramkarz Radosław Majecki nosił się od dłuższego czasu z zamiarem zmiany barw klubowych. Ostatecznie zamieni AS Monaco na belgijskie Cercle Brugge, które jest klubem filialnym AS Monaco. To ma umożliwić mu ewentualny powrót do ligi francuskiej po następnym sezonie.

Zdjęcie Radosław Majecki (po prawej) / ERWIN SCHERIAU/AFP / AFP