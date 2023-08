Według doniesień mediów "Les Parisiens" nawet nie odpowiedzieli na propozycje, które spłynęły z Madrytu. W "kodeksie honorowym" Florentino Pereza taka sytuacja jest niedopuszczalna . Działacz Realu słynie z wielkiej klasy, którą prezentuje na każdym kroku. Nie zobaczył on jej jednak ze strony PSG i "wojna" między tymi klubami zdecydowanie urosła na sile, a Mbappe pozostał celem Realu na przyszłość i marzeniem Pereza .

Sprawa Mbappe, przyczynkiem zemsty PSG?

Smaczku tej pozaboiskowej rywalizacji dodaje także fakt, że oba kluby regularnie spotykają się w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, gdzie Real pokazuje swoje doświadczenie i odprawia PSG z kwitkiem. Po jednym z takich meczów wielką aferę w katakumbach Santiago Bernabeu miał zrobić prezes PSG Nasser Al-Khelaifi . Katarczyk według doniesień mediów miał nawet posunąć się do rękoczynów, a w tle wciąż była sprawa Mbappe.

Po tamtym meczu właściwie wszyscy byli pewni, że przyszły sezon Francuz spędzi już, jako piłkarz Realu Madryt . Tak się jednak nie stało i w maju 2022 roku niespodziewanie zdecydował się on na przedłużenie umowy z PSG o dwa lata z opcją dodania roku po jego stronie. Wówczas to PSG kolejny raz "dało pstryczka w nos" Florentino Pereza. Podpisanie dwuletnie kontraktu zwiastowało jednak kolejną sagę transferową , którą obserwujemy tego lata.

Wciąż nie wiadomo, jak ta historia się skończy. Wiemy jednak, że w Paryżu nikt sympatią do Realu nie pała, a sam Nasser traktuje ten klub, jak największego wroga. Wobec tego według "Defensa Central" nie pozostanie on dłużny Realowi, jeśli ten zdecyduje się wykupić największą gwiazdę Paris Saint-Germain tego lata. Prezes paryskiego gwiazdozbioru szykuje poważną zemstę .

Na drodze do zemsty Katarczyków może jednak stanąć jedna poważna przeszkoda. Tą są same chęci piłkarzy, którzy w każdym kolejny wywiadzie powtarzają słowa o wielkiej miłości do Realu. Wiadomo jednak, że PSG ma jeden bardzo poważny atut w swojej talii. Mowa oczywiście o pieniądzach. Klub z Paryża z pewnością gwiazdom Realu może zaoferować zdecydowanie więcej niż "Królewscy".