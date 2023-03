PSG chce filar Napoli. Jest gotowe wyłożyć fortunę

Fortuna za gwiazdę SSC Napoli?

Ekipa Luciano Spallettiego rządzi też na krajowym podwórku. Pewnie zmierza po tytuł mistrzowski, prowadząc w tabeli z prawie 20-punktową przewagą nad drugim Lazio. Zanosi się na to, że może to być jeden z najlepszych sezonów w historii drużyny, a swój wkład mają w to dwaj Polacy: Piotr Zieliński i Bartosz Bereszyński, choć odnotować trzeba, że drugi z wymienionych w lidze dotąd nie zadebiutował.