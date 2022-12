Media: Lionel Messi przedłuży kontrakt z PSG

Oznaczałoby to, że nieco płynne byłyby wypowiedzi osób związanych obecnie z FC Barceloną , na cele z Joanem Laportą, które w wypowiedziach niejednokrotnie sugerowały, że powrót Messiego na Camp Nou jest bardzo ważny i musi się stać. Według Balogue`a sam Argentyńczyk nie zamyka jednak na to drzwi.

- To nie jest tak, że Messi nie chce wrócić do Barcelony. Po prostu nikt mu tego jeszcze nie zaproponował, nikt z Barcelony nie odezwał się ani bezpośrednio do niego, ani do jego taty czy kogoś z jego otoczenia. Messi jest szczęśliwy i po powrocie z wakacji sprawy kontrraktowe przyspieszą. Jego życie w Paryżu jest zbalansowane, szczęśliwe, cała jego rodzina jest w dobrych nastrojach, a sam Messi ma realną szanse na wygranie Ligi Mistrzów. Dodatkowo przedłużenia kontraktu mogłoby mu pomóc w walce o kolejną Złotą Piłkę - pisze na łamach BBC Balague.