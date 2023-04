Przyszłość Mbappe już jasna. Media: PSG przekazało decyzję

PSG to prawdziwy gwiazdozbiór, w którym obok Kyliana Mbappe występują też między innymi Lionel Messi czy Neymar. Ostatnie tygodnie w klubie są jednak niezwykle gorące. Nie dość, że otwarcie mówi się o odejściu Argentyńczyka (a być może nawet - jego powrocie do FC Barcelona), oliwy do ognia dolewa Francuz. Przed kilkoma dniami wydał komunikat, w którym nie zgadza się z klubem w sprawie wykorzystania jego wizerunku w kampanii marketingowej zachęcającej do przedłużania karnetów.