Ten z roku na rok coraz bardziej uwidaczniał się w klubowych akademiach. W związku z tym już w wieku niespełna 18 lat Ramos dostał szansę na debiut w pierwszym zespole, choć wówczas formalnie należał do drużyny B. W lipcu 2004 roku oficjalnie Ramos został przeniesiony z rezerw do pierwszego zespołu i zrobił tam niezwykłe wrażenie na wszelkich obserwatorach jego talentu.

Sergio Ramos popłakał się na prezentacji

Forma prezentowana przez Hiszpana była tak dobra, że po zaledwie roku jego usługami zainteresował się sam Real Madryt . Ten transfer nie był łatwy do przeprowadzenia, a jego finalizacja miała dokładnie w ostatnim dniu letniego okna transferowego w 2005 roku. "Los Blancos" zapłacili za hiszpański talent 27 milionów euro , a najbardziej zagorzali fani Sevilli do dziś mają to piłkarzowi za złe , podobnie jak niektóre prowokacje, które miały miejsce już miejsce podczas gry w Realu.

- Kiedy Sevilla do mnie zadzwoniła, pierwszą opcją był powrót. To była dla mnie potrzeba emocjonalna. To było wspaniałe, ponieważ czekałem na to od trzech miesięcy i w końcu stało się możliwe. Nie było sensu podejmować żadnej innej decyzji niż powrót tutaj - powiedział Hiszpan na spotkaniu z mediami.