Potężne kłopoty Krzysztofa Piątka. Hertha straciła do Polaka cierpliwość

Krzysztof Piątek ma za sobą mocno średni sezon w barwach włoskiej US Salernitana. Polak nie przekonał działaczy klubu z Salerno do wykupienia go po sezonie. W związku z tym napastnik wrócił tego lata do niemieckiej Herthy Berlin. Tam jednak Piątek nie jest piłkarzem, na którego czekano. "Kicker" informuje wręcz, że napastnika reprezentacji Polski chcą się w Berlinie szybko pozbyć.