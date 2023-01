Szymon Włodarczyk przed startem bieżącego sezonu przeniósł się z Legii Warszawa do Górnika Zabrze i szybko stał się ważnym zawodnikiem nowego zespołu. Napastnik w 15 spotkaniach strzelił siedem bramek, a gdy pojawiły się doniesienia o zainteresowaniu ze strony Fenerbahce , tureckie media okrzyknęły go mianem "młodego Lewandowskiego".

Szymon Włodarczyk na celowniku kilku klubów

Już w pierwszej połowie stycznia ceniony dziennikarz Fabrizio Romano w programie "Okno Transferowe" na kanale Meczyki zdradził, że 20-latek wzbudza zainteresowanie kolejnych klubów. - Jest dużym talentem i są kluby, m.in. Anderlecht, Celtic i Freiburg, które rozważają jego transfer. Jest jeszcze klub z Serie A, który myśli nad ściągnięciem go latem - przekonywał.

Dziennikarz Tomasz Włodarczyk zdradził z kolei, że jeśli napastnik Górnika, którego kontrakt obowiązuje do czerwca 2025 roku, zdecydowałby się na przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych, to kluby tamtejszej ligi MLS byłyby w stanie zapłacić za niego pięć milionów euro.