Polak zostanie bohaterem wielkiego transferu? Interesują się nim finaliści pucharów

Gdzie trafi Kamil Grabara?

24-letni Grabara już osiem i pół roku temu wyjechał z Polski. Wtedy trafił do juniorskiej ekipy Liverpoolu . Nigdy nie udało mu się jednak zadebiutować w barwach "The Reds". Zamiast tego był wypożyczany do: Aarhus , Huddersfield i ponownie Aarhus.

Wreszcie w 2021 roku znowu trafił do Danii, ale na stałe, Kopenhaga wykupiła go za 3,5 mln euro. Obecnie portal transfermarkt wycenia go na pięć milionów euro. Ma z nim podpisany kontrakt do 2026 roku.