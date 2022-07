Podpisał nowy kontrakt z FC Barcelona! Dwuletnia umowa

Francuz, który do "Dumy Katalonii" trafił w 2017 roku z Borussii Dortmund posiadał kontrakt ważny do 1 lipca 2022 roku. Od tamtej pory teoretycznie był więc bezrobotny, lecz jego negocjacje z klubem w kwestii nowej umowy trwały. Ostatecznie zakończyły się szczęśliwym finałem, w czym udział miał Xavi, apelujący do władz zespołu o zatrzymanie gracza.

Reklama

Ousmane Dembele zostaje w FC Barcelona

"El Mosquito" podpisał nową umowę, ważną do 2024 roku. Media donoszą, że w jej ramach zgodził się na znaczącą obniżkę zarobków. Nowe uposażenie ma być mniejsze o 40%.

W sezonie 2021/22 łącznie piłkarz zaliczył 32 występy. Strzelił w nich dwa gole i dołożył 13 asyst.

Zdjęcie Xavi / AFP CRISTINA QUICLER / AFP