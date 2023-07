Piątek miniony sezon spędził na wypożyczeniu do Salernitany, gdzie w 33 meczach zdobył 4 gole i zaliczył 5 asyst. Po sezonie teoretycznie wrócił do Berlina, jednak wiadomym było, że obie strony nie zamierzają kontynuować współpracy. Hertha po spadku do 2. Bundesligi musi ciąć koszty, Piątek też nie wiązał przyszłości z występami na zapleczu niemieckiej elity.