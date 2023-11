Piotr Zieliński w ostatnich miesiącach stał się obiektem zainteresowań nie tylko polskich mediów. Reprezentant naszego kraju bowiem już od jakiegoś czasu znakomicie spisuje się w barwach SSC Napoli , co sprawiło, że zainteresowały się nim także kluby spoza Europy. Latem zagraniczne portale mocno rozpisywały się o ofercie, jaką podopieczny Michała Probierza otrzymał od Al-Ahli , jednego z najmocniejszych obecnie klubów w Arabii Saudyjskiej. Przedstawiciele saudyjskiej drużyny, warto przypomnieć, oferowały Polakowi niezwykle kuszące warunki kontraktu - gdyby bowiem Zieliński zgodził się zasilić szeregi ich klubu, zarabiałby ponad cztery razy więcej , niż w barwach SSC Napoli.

Piotr Zieliński odrzucił ofertę z Arabii Saudyjskiej. "Pieniądze to nie wszystko"

Podjąłem taką decyzję, że chciałem jeszcze coś osiągnąć tutaj w Europie, powalczyć, pograć w Lidze Mistrzów. I uznałem, że to jeszcze nie jest ten czas, żeby polecieć za pieniędzmi. Pieniądze to nie wszystko. Kto wie, może w przyszłości jeszcze pojawi się taka lukratywna oferta i z niej skorzystam, ale na ten moment uznałem, że będzie lepiej kontynuować jeszcze karierę w Europie

29-latek, co ciekawe, podkreślił, że obecnie jego agent prowadzi rozmowy z władzami SSC Napoli na temat przedłużenia kontraktu Polaka we Włoszech. On natomiast nie zaprząta sobie głowy takimi sprawami i, jak sam przyznał, chce dawać z siebie sto procent na boisku.