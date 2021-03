Bardzo dobra dyspozycja Piotra Zielińskiego sprawiła, że jego sytuacji na transferowym rynku postanowili przyjrzeć się dziennikarze "La Gazzetta dello Sport". Ich zdaniem, by pozyskać gracza SSC Napoli, będzie trzeba wydać nawet 50 milionów euro.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Węgry – Polska. Dziennikarze Interii Zbigniew Czyż i Dariusz Wołowski o zgrupowaniu kadry. Wideo INTERIA.TV

26-letni pomocnik w obecnym sezonie ma na koncie łącznie po osiem bramek i asyst. Mimo faktu, że u jego progu walczył z zakażeniem koronawirusem, zdołał błyskawicznie wrócić do formy i stać się jednym z liderów drużyny z Neapolu.

Reklama

Latem ubiegłego roku Zieliński podpisał z klubem nowy kontrakt, ważny do czerwca 2024 roku. Jeżeli jednak podtrzyma tak dobrą dyspozycję, z pewnością nie zabraknie chętnych do tego, by pozyskać gracza. Na temat jego transferu już teraz otwarcie dywagują dziennikarze "La Gazzetta dello Sport", zastanawiając się, jaka aktualnie jest wartość Polaka.



- Technika, taktyka, elastyczność, wyobraźnia to składowe, które czynią z niego prawdziwego artystę - komentują dodając, że ich zdaniem na pozyskanie "Ziela" zainteresowani musieliby wyłożyć grubo ponad 40 milionów euro. - Ryzykujemy, że konieczne byłoby nawet złamanie bariery 50 milionów - dodają.



To wyliczenia o tyle ciekawe, że według nieoficjalnych informacji klauzula odstępnego, wpisana w nowej umowie to aż... 110 milionów. Kontrakt wygasa latem 2024 roku. Ewentualne 50 milionów byłoby zdecydowanym rekordem, jeżeli chodzi o transfer polskiego zawodnika. Dotychczasowy należy do Krzysztofa Piątka, który trafił do AC Milan za 35 milionów.



TC