32-latek był piłkarzem Arsenalu, lecz został odsunięty od drużyny w grudniu, za złamanie wewnętrznych procedur klubu.

Obok "Dumy Katalonii", Aubameyang - w przeszłości wielki rywal Lewandowskiego w walce o koronę króla strzelców Bundesligi jako piłkarz Borussii Dortmund - był łączony również z Al-Nasr.





Pierre-Emerick Aubameyang dołączył do FC Barcelona?

W poniedziałek piłkarz wyleciał do Hiszpanii, a Barcelona zaczęła organizować testy medyczne. Jego transfer wisiał jednak na włosku do ostatnich sekund - pierwotnie zakładano jedynie wypożyczenie, lecz Arsenal nie chciał partycypować w kosztach utrzymania gracza.



Ostatecznie zdecydowano się więc na wolny transfer. "BBC" podaje, że "Auba" ma otrzymać za grę w barwach hiszpańskiej ekipy do końca sezonu zaledwie 2 miliony euro - wobec około 9, które zarobiłby w barwach "Kanonierów".