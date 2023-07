Pep Guardiola chce tego zawodnika. City zabierze piłkarza Bayernowi?

Manchester City może niebawem stracić swój ważny element drużyny - mowa o Kyle'u Walkerze, który miałby trafić do Bayernu Monachium. Okazuje się jednak, że niekoniecznie będzie to ostatni ruch transferowy na tej linii. Zdaniem Floriana Plettenberga klub z Anglii zainteresowany jest bowiem sprowadzeniem do siebie Benjamina Pavarda. Francuz bardzo podoba się Pepowi Guardioli.