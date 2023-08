Opera mydlana z transferem Kyliana Mbappe do Realu Madryt trwa już trzeci sezon z rzędu. Francuz nigdy nie był jednak w sytuacji, w której znajduje się obecnie. Zwykle bowiem okoliczności kształtowały się w taki sposób, że transferu chciał sam piłkarz i Real Madryt, a Paris Saint-Germain nawet nie chciało słyszeć o jakiejkolwiek sprzedaży swojego największego gwiazdora .

Tego lata sytuacja się zmieniła. Według oficjalnych wersji, które przekazywane są przez wszystkie trzy zainteresowane strony, tym razem to klub z Paryża chce się pozbyć mistrza świata z 2018 roku, a Mbappe i Real Madryt oficjalnie ruchem zainteresowani nie są. Wiadomo jednak, że takie podejście może być częścią strategii, na których Florentino Perez zna się, jak mało kto .

Paris Saint-Germain spełnia groźby wobec Mbappe

Niemniej jednak władze zespołu z Parc des Princes chcą zrobić wszystko , aby sprawić, że Mbappe nie będzie piłkarzem Paris Saint-Germain w sezonie 2023/2024 . Francuz zapowiedział bowiem, że ma zamiar wypełnić swój kontrakt i opuścić Paryż po następnym sezonie . Na takie rozwiązanie absolutnie nie godzi się prezes PSG Nasser Al-Khelaif i, który uważa to wręcz za zdradę klubu.

Wobec tego od momentu, gdy Mbappe zapowiedział swoje odejście PSG przesyłało do mediów informację, że czeka go rok spędzony na trybunach aż do czasu podpisania nowej umowy. Wydaje się, że właśnie groźby przedstawione przez mistrzów Francji zaczynają się spełniać. Luis Enrique został bowiem zapytany o obecność gwiazdora w kadrze drużyny na pierwszy ligowy mecz z Lorient. Jego tajemnicza odpowiedź mówi wszystko.