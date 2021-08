​Ogromna podwyżka Leo Messiego po nadchodzącym transferze

Transfery piłkarskie

Leo Messi chciał zostać w Barcelonie, zgodził się nawet na obniżenie swoich zarobków. Wszystko wskazuje jednak na to, że mimo to trafi do PSG, gdzie będzie zarabiał dużo więcej.

