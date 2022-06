Oficjalnie: Romelu Lukaku wraca do Interu

Chelsea latem zeszłego roku wykupiła Lukaku z Interu za ponad 100 milionów. Zawodnik jednak zawiódł na wszystkich polach, zaczynając od boiska, a kończąc na wywiadach przed kamerami.

Lukaku zdobył tylko 8 goli w 26 meczach Premier League. Kibice jednak za złe mieli mu przede wszystkim otwarte wypowiadanie na temat braku chęci gry dla Chelsea. W wywiadzie dla włoskiego Sky powiedział wprost, że nie odpowiada mu styl gry preferowany przez Thomasa Tuchela.

Romelu Lukaku wraca do Interu

Reprezentant Belgii wraca do klubu, w którym prezentował najlepszą dyspozycję w ostatnich latach. Jego 24 gole i 10 asyst w sezonie 20/21 wydatnie pomogły Nerazurrim w sięgnięciu po mistrzostwo Włoch. Inter za wypożyczenie miał zapłacić około 12 milionów euro, dodatkowo biorąc na siebie całą pensję Lukaku, wynoszącą około 300 tysięcy funtów tygodniowo.

- To jak powrót do domu. Moja rodzina i ja jesteśmy bardzo szczęśliwi dzięki wszystkim w klubie, fanom i moim kolegom z drużyny. Od pierwszego dnia w Mediolanie każdy pomagał mi w odnalezieniu się. Zatrzymałem swój dom tutaj nawet po przeprowadzce do Anglii, więc to też coś znaczy. Cieszę się, że jestem tutaj z powrotem i nie mogę się doczekać, by wyjść na boisko - powiedział w rozmowie z klubową telewizją.