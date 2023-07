Nowy klub w walce o gwiazdora Legii Warszawa. Gigant z wysp zainteresowany

Maik Nawrocki swoją karierę w barwach Legii Warszawa zbudował głównie pod okiem Czesława Michniewicza . Były już selekcjoner reprezentacji Polski dał młodemu środkowemu defensorowi szansę gry na najwyższym poziomie. Nawrocki właśnie na największej scenie - w Lidze Europy , prezentował swoje wysokie umiejętności. W pewnym momencie wiele mówiło się nawet o ewentualnym powołaniu do kadry.

Nawrocki w dużym brytyjskim klubie?

W ostatnich dniach mówiło się, że Polak w tym oknie transferowym odejdzie z Legii Warszawa. Sytuacja właściwie się nie zmieniła, ale do grona chętnych klubów dołączył kolejny bardzo poważny gracz. Wcześniej pojawiały się głównie nazwy zespołów z Włoch, Niemiec czy Turcji. Warto dodać także, że Werder Brema, z którego Nawrocki trafił do Legii, ma zapisaną opcję wyrównania kwoty ewentualnego wykupu .

Tak naprawdę więc to Niemcy rozdają tu karty. Według Pawła Gołaszewskiego z tygodnika "Piłka Nożna" do grona zainteresowanych drużyn dołączył duży europejski klub. Mowa o Celticu Glasgow, który przecież ma naprawdę bardzo mocną markę na rynku piłkarskim. Prestiżu takiej ewentualnej operacji dodaje fakt, że Celtic to obecny mistrz Szkocji i będzie występował w rozgrywkach Ligi Mistrzów.