Nowy kierunek dla Ronaldo! Media: Klub już działa. Zastąpi... Polaka?

CR7 nie jest zadowolony z faktu, że United nie wywalczyli sobie w poprzednim sezonie Premier League miejsca, dającego prawo gry w Lidze Mistrzów. Dopiero szósta pozycja oznaczała, że klub jest "skazany" na występy w Lidze Europy, co nie odpowiada ambicjom gwiazdora.

Cristiano Ronaldo jednak zmieni klub? Zaskakujące wieści

Nowego klubu poszukiwał on więc wśród tych, które przepustkę do LM mają już pewną. W gronie potencjalnych pracodawców wymieniano Bayern Monachium, Borussię Dortmund czy Sporting Lizbona. Wszystkie ekipy zaprzeczyły jednak, by były zainteresowane pozyskaniem Ronaldo. Ostatnie doniesienia wskazywały nawet, że piłkarz wypełni wygasającą latem przyszłego roku umowę z "Czerwonymi Diabłami".

Zaskakujące informacje przekazały jednak w poniedziałek francuskie media. Według ich informacji, Portugalczyk może trafić do... Olympique Marsylia. Cytują przy tym wypowiedź byłego gracza klubu, Jeana-Charlesa De Bono, który przekazał, że ekipa z południa Francji rozpoczęła już badania marketingowe mające pokazać, czy sprowadzenie gwiazdy byłoby dla niej opłacalne.

Transfer CR7 do Olympique byłby sporym zaskoczeniem, ale jednocześnie - oddechem dla tamtejszej ligi, zdominowanej marketingowo przez PSG. Podobnie, jak w czasach gry w Hiszpanii, Ronaldo mierzyłby się z Lionelem Messim, który trafił do mistrzów kraju z FC Barcelona. W Marsylii as mógłby z kolei zastąpić... Arkadiusza Milika, który jest blisko przenosin do Juventusu.