Nieudana przygoda reprezentanta Polski w nowej lidze. Wkrótce może zmienić klub

Adam Buksa minionego lata zdecydował się wyjść ze swojej strefy komfortu. Tą przez niecałe dwa sezony była amerykańska Major League Soccer . W USA Polak był jedną z wyróżniających się postaci na tle całej ligi. Dzięki regularnym i dobrym występom w New England Revolution Buksa zasługiwał na powołania do reprezentacji Polski, gdzie przez krótki okres czasu wydawał się nawet drugim napastnikiem.

Transfer do francuskiego RC Lens był więc dla naszego kadrowicza poważnym ryzykiem, ale też szansą na pokazanie się w Europie. Francuski klub za Buksę zapłacił sześć milionów euro, co wówczas było trzecim najwyższym transferem do klubu w historii zespołu z północy Francji. Niestety jednak pierwszy sezon Buksy w barwach wicemistrzów Ligue 1 zdecydowanie nie był udany.