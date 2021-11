Alves został odesłany z Barcelony już ponad pięć lat temu. Wtedy uznano, że niewiele daje drużynie. Grał potem w Juventusie, z którym dotarł do finału Ligi Mistrzów, a następnie dwa sezony w Paris Saint Germain zanim wrócił do Brazylii, by występować dla Sao Paolo.

Dani Alves wraca do "Dumy Katalonii"

W Tokio poprowadził reprezentację Brazylii do złota igrzysk. Kilka razy oferował swój powrót na Camp Nou, ale nikt nie traktował tego poważnie. Dziś zadłużonej Barcelony nie stać na transfery, a Alves wciąż jest w niezłej formie. Były kolega z boiska Xavi Hernandez, dziś trener Katalończyków uważa, że Brazylijczyk jeszcze mu się przyda. Przynajmniej jako dobry duch w szatni.

Alves odszedł z "Dumy Katalonii" po zdobyciu podwójnej korony: mistrzostwa Hiszpanii i Pucharu Króla. Rok wcześniej (2015) zdobył potrójną koronę, bo wygrał też Ligę Mistrzów.

DW