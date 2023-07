Niesamowity zjazd byłego reprezentanta Polski. Zagra w trzeciej lidze

Patryk Małecki na swoim koncie ma osiem występów w reprezentacji Polski. Śmiało można nazwać go jednym z ważniejszych zawodników w historii Wisły Kraków. Ostatnie lata nie tyle nie są dla niego udane, co zwyczajnie należą do bardzo słabych. Okazuje się, że wyraźny zjazd sportowy napastnika trwa dalej. Oficjalnie bowiem został zaprezentowany, jako nowy zawodnik trzecioligowej Avii Świdnik.