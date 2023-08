Obecne oraz poprzednie okienko transferowe u Piotra Zielińskiego z pewnością nie należą do nudnych. Rok temu naszego reprezentanta łączono z przenosinami do Premier League. Wówczas głównym kierunkiem ewentualnego transferu było podpisanie kontraktu z West Hamem United, w którym występuje już Łukasz Fabiański. Ostatecznie jednak do tego ruchu nie doszło.

Według doniesień mediów kluczem w tej sytuacji była miłość reprezentanta Polski do Neapolu, jako miasta i miejsca zamieszkania. Nie ma wątpliwości, że ta decyzja Polakowi się opłaciła. Reprezentant Polski wspólnie z kolegami bowiem sięgnął po pierwsze od wielu lat mistrzostwo Włoch i na stałe zapisał się w historii klubu. Był bardzo ważnym elementem drużyny, która zdobyła ten tytuł.

Zieliński jednak zostanie w Napoli?

Tego lata z kolei Zielińskiemu mogły zaświecić się oczy. Do Polaka bowiem zgłosili się przedstawiciele Al-Ahli, którzy byliby bardzo zainteresowani sprowadzeniem środkowego pomocnika do siebie. Oczywiście naszemu kadrowiczowi zaoferowali odpowiednie pieniądze, które miały przekonać Polaka do przejścia do Arabii Saudyjskiej. Wydawało się już, że wszystko jest właściwie pewne.

Okazuje się jednak, że niezwykle mocne zdanie przy tym ruchu ma żona Zielińskiego. Według dziennikarza telewizji MediaSet Raffaele Auriemmy to właśnie partnerka środkowego pomocnika jest przeciwna przenosinom do Arabii Saudyjskiej. Laura Zielińska zablokowała ten ruch, który obecnie wydaje się być trudny do zrealizowania. Trudno wyobrazić sobie, aby "Zielek" sprzeciwił się małżonce.

Według Alfredo Pedulli z TvDelloSport ruszają nawet nowe rozmowy w sprawie przedłużenia umowy Zielińskiego z Napoli. Nie ma jeszcze żadnego oficjalnego porozumienia między Napoli a Zielińskim, ale dziennikarz stwierdza, że obie strony są nastawione pozytywnie do przedłużenia współpracy poza 2024 rok. Negocjacje z Al-Ahli zostały wstrzymane i przyszłość Polaka ponownie stanęła pod znakiem zapytania.

29-latek urodzony w Ząbkowicach Śląskich w Napoli występuje od sierpnia 2016 roku. Wówczas Napoli zapłaciło za Polaka 16 milionów euro. Od dnia prezentacji w barwach Napoli Zieliński zagrał łącznie w 329 meczach. Strzelił 47 goli oraz 44 razy asystował swoim kolegom. Na swoim koncie, jak na razie ma mistrzostwo Włoch za sezon 2022/2023 oraz Puchar Włoch.

Piotr Zieliński: To kolejny karny, dziękuję mu za to. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Piotr Zieliński / AFP

Piotr Zieliński / AFP