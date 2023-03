Niepewna przyszłość gwiazdy Realu Madryt. Media wskazują zaskakujący kierunek

Nic takiego jednak nie nastąpiło, a Modrić został powołany przez selekcjonera Zlatko Dalicia na nadchodzące, marcowe zgrupowanie, podczas którego " Ogniści " zmierzą się z Walią i Turcją w ramach eliminacji do mistrzostw Europy. W czerwcu stanie on również przed szansą, by awansować z kadrą do finału Ligi Narodów UEFA , gdy Chorwaci w półfinale zagrają z Holandią .

Co dalej z Modriciem? Media: Może dołączyć do Cristiano Ronaldo

W ubiegłym tygodniu zdobywcę Złotej Piłki z 2018 roku łączono z przenosinami do Włoch, a konkretnie do Napoli , a teraz nowy potencjalny kierunek wskazał dziennikarz Santi Aouna z portalu "Foot Mercato".

Jak donosi Aouna, obecnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest pożegnanie Modricia z Madrytem. Co więcej, dodaje on, że istnieje szansa na to, że dołączy on do Cristiano Ronaldo w saudyjskim Al-Nassr. Wszystko ze względu na dobre relacje jego przedstawiciela zarówno z samym klubem, jak i dyrektorem sportowym - Goranem Vuceviciem. Kusząca z perspektywy 37-latka ma być także ostatnia okazja na podpisanie lukratywnego, gwiazdorskiego kontraktu.